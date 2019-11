Cidades Estudo da OMS revela que quatro em cada cinco crianças e adolescentes são sedentários Para a Organização Mundial da Saúde, ações urgentes são necessárias, como políticas voltadas ao aumento da atividade física, principalmente para garotas

Quatro em cada cinco crianças e adolescentes brasileiros entre 11 e 17 anos realizam menos atividade física do que a uma hora diária recomendada. A porcentagem constatada no País (83,6%) é maior que a média mundial, de 81%, de acordo com estudo divulgado ontem pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na revista científica The Lancet, e realizado em parceria com Imperial C...