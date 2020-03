Cidades Estudo coloca Aparecida entre dez piores cidades em coleta de esgoto e abastecimento de água do País Ranking envolve 100 maiores municípios do Brasil e utiliza dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Cidade é a sétima pior em atendimento de água e a nona em coleta de esgoto, mas a terceira com melhor investimento sobre a arrecadação

Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, é o sétimo município do País com pior índice de atendimento de água, segundo o novo Ranking do Saneamento Básico feito pelo Instituto Trata Brasil. Apenas 64,9% da população é beneficiada. A cidade também aparece como a nona cidade com pior índice de coleta de esgoto. De acordo com o estudo, somente 23,83% da p...