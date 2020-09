Cidades Estudo chinês amplo aponta segurança da vacina contra Covid-19 de SP Trunfo político de Doria, se for eficaz, Coronavac pode estar pronta para uso já em dezembro

A Coronavac, imunizante contra a Covid-19 criado pela chinesa Sinovac e que será produzida em conjunto no Brasil pelo Instituto Butantan, se mostrou segura em seu teste da chamada fase 3 em 50 mil voluntários na China. Os dados do estudo serão apresentados nesta quinta (23) pelo governador João Doria (PSDB), o diretor do Butantan, Dimas Covas, e um representantes da far...