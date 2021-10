Cidades Estudo aponta redução de atendimentos de saúde mental durante pandemia UnB, UFGRS e Hospital das Clínicas de Porto Alegre fizeram a pesquisa

Um estudo de pesquisadores brasileiros publicado no periódico internacional The Lancet apontou uma queda do atendimento de saúde mental durante a pandemia. O trabalho indicou o impacto da pandemia da covid-19 sobre este tipo de cuidado, em um momento de crescimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Segundo análise de pesquisadores da Univer...