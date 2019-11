Cidades Estudo aponta alto índice de mortes de adolescentes em ações da PM no Rio No primeiro trimestre de 2019, a polícia foi responsável por 44% dos homicídios contra jovens

Estudo do Comitê para a Prevenção de Homicídios de Adolescentes no Rio de Janeiro aponta para o elevado percentual de mortes violentas de adolescentes no estado decorrente de intervenção policial. Segundo o cientista político André Rodrigues, integrante do Comitê, em 2013, 12% dos homicídios de adolescentes foram cometidos por policiais. Em 2018, a proporção subiu ...