Cidades Estudo aponta alta proteção da Coronavac contra casos graves de Covid causados pela delta Análise com quase 11 mil pessoas na China aponta que vacina é eficaz em prevenir pneumonia

As vacinas de vírus inativado, incluindo a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e produzida, no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan, apresentaram proteção entre 69,5% até 77,7% contra pneumonia causada pela Covid-19 frente a uma infecção com a delta. A proteção para casos graves de Covid-19 causadas pela delta foi mais alta, de até 10...