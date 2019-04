Vida Urbana Estudava de noite com luz de velas para economizar

A doutora em educação Edna Duarte de Souza, de 52 anos, viveu uma vida na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Ela acompanhou a instituição desde o seu começo, continua nela até os dias de hoje e é otimista quanto ao futuro. Entre as várias memórias que guarda de seus alunos, as mais marcantes são as que demonstram conquistas e ascensão social. No começo dos anos 2...