Cidades Estudantes terão merenda extra em 20 escolas de Goiás Programa foi anunciado nesta segunda-feira (29) durante apresentação de balanço

Em solenidade na manhã desta segunda-feira (29), no auditório da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), a titular da pasta, Fátima Gavioli, fez um amplo balanço das ações desencadeadas no primeiro semestre e anunciou novas ações. Durante o evento, o governador disse que irá pagar o piso salarial nacional aos pr...