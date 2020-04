A pandemia do novo coronavírus obrigou a educação estadual goiana a se adaptar. Por meio de um decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM), as aulas no Estado estão suspensas desde o último dia 16 março e devem seguir assim até pelo menos o próximo dia 30. Em Goiás, das 1.038 escolas estaduais, 1.010 decidiram dar seguimento no ano letivo via aulas não presenciais e, para fazer esta nova dinâmica dar certo os mais de 500 mil alunos da rede estadual estão tendo de se esforçar e superar as diversas barreiras como o acesso à internet e o uso do celular para continuar estudando.

É o caso da estudante da 1ª série do ensino médio do Colégio Estadual Vital de Oliveira, em Santa Helena de Goiás, Lucellya Ferreira, de 16 anos. A adolescente conta que por morar em um assentamento rural que não tem energia elétrica, nem água encanada. Carregar o único celular da casa fica difícil. “Tanto a energia da minha casa, quanto o celular que eu e meus outros irmãos usamos são carregados na bateria do carro do meu pai”, explica o improviso.

O tempo que podem usar o celular e a internet é outro desafio que Lucellya e os três irmãos têm de enfrentar. “O telefone é do meu pai e ele usa para trabalhar, então não ficamos com ele o dia todo. Além disso, não temos Wi-fi. Então, ele tem de colocar créditos para usarmos a internet. Este mês mesmo, os dados móveis dele não foram suficientes”, esclarece a jovem.

Lucellya conta que por causa disso o pai passou a buscar atividades para ela e os irmãos na escola. “Com o material impresso está sendo bem mais fácil. Meu pai busca, nós fazemos e depois ele leva para os professores corrigirem. Fazemos o uso do telefone como um complemento”, diz a jovem que está com saudades da escola. “No colégio é bem mais fácil. Conseguimos tirar dúvidas, entender melhor as atividades e ainda ficamos com nossos amigos”, pontua.

Mesmo com todas as dificuldades, a adolescente e a família ainda consegue tirar um tempo para ajudar outras pessoas do assentamento. “Quando as pessoas têm celular e não têm internet, nós baixamos o material pelo celular do meu pai e passamos para elas por bluetooth”, explica Lucellya. “Quando a pessoa não tem telefone, emprestamos o nosso para ela estudar e nos finais de semana ainda damos aula para as crianças que moram aqui. Se a gente não se ajudar não vai para frente”, afirma.

Língua

O operador de empilhadeira Philippe Phenelus, de 42 anos, que mora em Santa Helena de Goiás, também tem se desdobrado para ajudar os filhos de 14 e 16 nos estudos. Os dois adolescentes são haitianos e estão no Brasil há apenas quatro meses. Já Philippe está no País há seis anos, mas ainda não dominou completamente o português. “É uma língua muito difícil. Entretanto, estou dando meu melhor para ajudar eles a estudar em casa. Nem sempre consigo, mas vou tentando”, afirma.

Os dois adolescentes usam o celular de Philippe todos os dias para conseguir fazer as atividades que são passadas pela escola onde eles estudam. “Eles não têm celular. Eu trabalho em uma fábrica de sorvete que está fechada. Por isso, estou em casa e eles usam o meu telefone para fazer as coisas (sic)”, esclarece.

De acordo com o operador, o principal empecilho dos filhos que estão no 9º ano do ensino fundamental e estudam na Escola Estadual Avelino Martins é a língua portuguesa. “Na escola eles têm contato com os professores e colegas e isso acaba forçando eles a aprenderem igual eu aprendi. Em casa é mais complicado. A nossa sorte é que os professores têm dado uma atenção especial e ajudado muito eles, pois eu não sei tudo que é necessário”, afirma.

Representante

A estudante Stefani Vitória Rodrigues de Oliveira, de 16 anos, mora em Caldas Novas e cursa a 1ª série do ensino médio na Escola Estadual Delcides Ferreira de Morais. Porém, apesar de ter um telefone e acesso à internet, tem de se desdobrar para poder estudar em casa. “Eu não deixei de trabalhar no período da tarde. Então, tenho de ser muito compromissada de manhã e à noite com meus deveres.”

Mesmo com o trabalho e os estudos, a adolescente assumiu a responsabilidade de ser a representante da turma de 37 alunos. “Sou eu quem verifica os materiais que o professor manda, vejo se não está faltando nenhum link ou informação e passo para os meus colegas. Se eles têm alguma dúvida sobre o material, me passam e eu passo para os professores e diretores. É uma responsabilidade grande, mas nesse momento todos temos que colaborar para fazer dar certo”, finaliza a estudante.

Segundo ela, o que tem a ajudado a exercer este papel é o apoio dos professores. “Eles estão sempre a disposição. É claro que não é igual as aulas presenciais, mas quem se esforça está conseguindo aprender de alguma maneira”, diz a jovem que acredita que o volume de atividades contribui para o aprendizado dos alunos.

Falta de celular também é dificuldade

O aparelho celular também foi a maior dificuldade que a dona de casa Ieda Freitas, de 42 anos, que mora em Santa Helena de Goiás, quando as aulas remotas começaram. Ela tem duas filhas, uma de 15 anos e outra de 11. As duas adolescentes não têm celular e precisaram usar o dela para acessar os conteúdos enviados pelos professores. “A questão é que meu telefone é muito simples e não aguentou. Além de não abrir alguns materiais, ele logo ficava lotado de mensagens e parava de funcionar”, diz.

Ieda afirma que no início das aulas remotas foi tranquilo, mas depois a situação se complicou. “No começo estava dando certo, mas aí começaram a ter muitos grupos e com muitos materiais diferentes e nós ficamos perdidas. Foi quando pedi o material impresso pela escola”, diz a dona de casa. Segundo ela, agora as filhas estão conseguindo estudar com mais qualidade.

A confeiteira e estudante de pedagogia Liliam Andrade, de 35 anos, também vive a mesma situação: os três filhos que cursam o 7º e 9º ano do ensino fundamental, no Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho, em Acreúna, dividem o telefone dela para poder acessar o conteúdo. “Tenho de fazer uma verdadeira ginástica para dar certo. Por exemplo: se um deles tem de entregar uma tarefa amanhã, ele tem prioridade para usar o telefone hoje”, explica.

De acordo com ela, quando mais de um filho precisa usar o telefone ou quando a internet para de funcionar, ela entra em contato com a escola. “Eles sempre entendem e permitem que algum deles use o computador do colégio em algum horário alternativo que não tem ninguém nos laboratórios”, conta.

Porém, a mãe relata que mesmo com todas as dificuldades as aulas remotas têm sido produtivas. “Quando falaram de ensino a distância, fiquei com medo de não dar certo. Porém, está funcionando. É claro que não é como se eles estivessem na escola, mas é perceptível o esforço coletivo para o conhecimento chegar ao aluno”, avalia.

Seduc adota estratégias

A superintendente de Organização e Atendimento Educacional da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Patricia Morais Coutinho, diz que foi necessário fazer um mapeamento das escolas e dos alunos e identificar a necessidade de cada um. “As regionais e escolas estão sendo orientadas a monitorar tudo de perto e dar atenção especial à aqueles que precisam.”

As principais estratégias para alcançar a maioridade destes estudantes foram a gravação de vídeo aulas, indicação de vídeos, preparação de listas de atividades, uso de plataformas que simulam aulas virtuais e de grupos de WhatsApp para tirar dúvidas e enviar materiais. Além disso, a Seduc montou um portal chamado ‘NetEscola’ que tem uma diversidade de materiais didáticos que podem ser usados pelos professores. “A Seduc tem um centro de formação de professores que criou tutoriais e treinamentos para aqueles que não tem familiaridade”, explica.

Para aqueles alunos que não têm telefone ou acesso à internet, como é a situação de alguns casos citados acima, foram preparadas listas de atividades. “Os pais buscam ou a coordenação regional ou até mesmo a escola leva até o aluno. O objetivo é não deixar ninguém sem material de estudo”, enfatiza. Sobre a participação e presença dos alunos, Patrícia diz que está sendo feito um monitoramento diário sobre o assunto. “A presença neste período está sendo vinculada ao aprendizado. Estamos acompanhando por meio das regionais os alunos que estão estudando e na volta às aulas, as atividades feitas por eles neste período serão levadas em conta para contabilizar as presenças. É uma situação nova e estamos nos d

esdobrando em todas as esferas para fazer dar certo”, afirma.



Revisão

A volta às aulas na rede estadual em Goiás, prevista para o próximo dia 30, deve contar com uma revisão de todo o conteúdo ministrado pelos professores durante o período de suspensão. “Estamos fazendo um monitoramento para ver quantos alunos não estamos conseguindo atingir efetivamente. Com isso, iremos montar um plano de ação. A intenção é que na volta às aulas consigamos ver e avaliar quantos alunos conseguiram aprender e qual foi o nível de aprendizagem deles”, explica a superintendente de Organização e Atendimento Educacional da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Patricia Morais Coutinho.

A superintendente do ensino fundamental da Seduc, Gisele Faria, afirma que as estratégias para recuperar os alunos já estão sendo traçadas. “Vamos fazer uma semana intensiva de retomada dos conteúdos trabalhados e depois vamos fazer uma avaliação”, diz. Segundo ela, para os alunos que não se saírem bem nestes testes, será providenciado um reforço. “O nosso intuito é deixar todos os alunos o mais nivelados possível.”

Colégios militares têm ferramenta própria

Os Colégios Estaduais da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMGs) contam uma estrutura de ensino à distância própria e unificada que atende 60 unidades de ensino espalhadas pelo Estado durante o período de distanciamento social. Ela permite toda a comunicação entre os alunos e os professores e também o envio de materiais, além da realização de debates.

O oficial Adjunto do Comando de Ensino Policial Militar (CEPM), o 1º tenente Marcus Vinícius Jorge Batista, afirma que a ferramenta já era utilizada pelos colégios militares. “Já usávamos a plataforma para lançar as notas de forma digital, para acompanhar o comportamento dos alunos e também tínhamos o aplicativo que servia para nos comunicarmos com os pais”, esclarece Batista.

De acordo com ele, quando a necessidade das aulas remotas surgiu, foram feitas adaptações na plataforma para poder virar um espaço de ensino a distância. “O aluno pode entrar tanto pelo computador, quanto pelo celular e ter acesso às disciplinas. Em cada disciplina, o professor cadastra os vídeos com explicações, leituras e atividades.”

Existem ainda mais dois espaços dentro da plataforma: um de envio de atividades e outro que é um fórum de discussão. “Temos uma parte destinada para o envio do material para correção e também um fórum onde os professores estimulam discussões sobre os temas estudados e também tiram dúvidas. Com isso, conseguimos monitorar os alunos que estão ativos e aqueles que não estão”, afirma.

Para os alunos que não têm condições de imprimir os materiais de estudo ou acessar a plataforma digital, as escolas estão oferecendo o material impresso. “Todas as nossas escolas têm uma viatura escolar que leva até os alunos as atividades impressas e depois de semana buscam e de volta para o professor corrigir”, esclarece o oficial.

Segundo ele, a aceitação por parte dos alunos e das famílias tem sido boa. “É claro que não temos um aproveitamento igual ao que temos dentro das salas de aulas, porém estamos vendo que os alunos que estão verdadeiramente empenhados e dedicados, estão conseguindo se sair bem”, finaliza Batista.