Cidades Estudantes são internadas após suspeita de intoxicação em banheiro de escola de Aparecida de Goiânia De acordo com a Coordenação Regional de Educação (CRE) do Estado no município, a possibilidade cogitada é a de que uma substância tenha sido jogada no local para provocar a situação. A Polícia Técnico-Científica realiza uma perícia na unidade

Atualizado às 17h04 Dezessete alunas foram internadas no Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa) após se sentirem mal na manhã desta terça-feira (24), no Colégio Estadual Rodolfo de Oliveira, no Bairro Independência, na cidade da região metropolitana da capital. Segundo a Coordenação Regional de Educação (CRE) de Aparecida de Goiânia, a su...