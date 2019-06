Cidades Estudantes representam o Brasil em torneio internacional de robótica Etapa final da competição é realizada em Montevidéu, no Uruguai

Ao longo deste sábado (1º), oito equipes brasileiras participam da etapa final do torneio internacional de robótica First Lego League (FLL), em Montevidéu. Além das últimas rodadas de apresentações, haverá a premiação dos vencedores no fim da tarde. Os estudantes brasileiros, de Alagoas, São Paulo e do Rio Grande do Sul, têm entre 9 e 16 anos e garantiram vagas para a...