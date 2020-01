Cidades Estudantes relatam lentidão no 1º dia de inscrições do Sisu 2020 Com erros nas notas do Enem, prazo foi prorrogado até as 23h59 do domingo, 26; nesta edição, são ofertadas 237.128 vagas em 128 instituições públicas de ensino superior

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2020 estão abertas, pela internet, desde o início da madrugada desta terça-feira, 21. Os estudantes têm até as 23h59 (no horário de Brasília) do domingo, 26, para acessar o sistema. O prazo se encerraria na sexta-feira, 24, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) por causa dos e...