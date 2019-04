Vida Urbana Estudantes que tiveram a isenção no Enem negada podem entrar com recurso Para a solicitação de recurso, o participante deverá enviar documentação específica, prevista no edital do exame

Os estudantes que tiveram o pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) negado, podem entrar com recurso pela internet, a partir de hoje (22), no Sistema Enem. O prazo para que isso seja feito vai até sexta-feira (26). Para a solicitação de recurso, o participante deverá enviar documentação específica, prevista...