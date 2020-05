Cidades Estudantes que farão o Enem em 2020 passam a ter prioridade na emissão de identidade em Goiás Pessoas que necessitam do RG para efetuar o saque do auxílio emergencial do governo Federal também terão prioridade

O governo de Goiás ampliou a lista de atendimento emergencial para a emissão de Carteira de Identidade nos Vapt Vupts do Estado. Estão inclusos nesse critério alunos que farão o Exame Nacional do Ensimo Médio (Enem) em 2020 e que precisam do documento para realizar a prova. Pessoas que necessitam do RG para efetuar o saque do auxílio emergencial do governo Federa...