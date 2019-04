Vida Urbana Estudantes poderão renegociar dívida do Fies a partir de 29 de abril O prazo foi divulgado hoje (3), em portaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia do Ministério da Educação (MEC) responsável pel execução do programa

