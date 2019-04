Vida Urbana Estudantes podem pedir isenção no Enem a partir desta segunda (01) As inscrições para o Enem deverão ser feitas no período de 6 a 17 de maio

Começa nesta segunda-feira (1º) o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes que atendem aos critérios podem solicitar o não pagamento na Página do Participante, na internet, até o dia 10 de abril. A taxa do exame este ano é R$ 85. Os estudantes isentos no ano passado que faltaram ao exame devem, no mesmo período, ap...