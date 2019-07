Cidades Estudantes goianos criam chiclete para astronautas e representam Brasil em competição da Nasa Grupo de 8 adolescentes embarca para os Estados Unidos no próximo dia 9 de julho para participar de torneio de robótica

Oito estudantes com idades entre 15 e 17 anos, do Sesi Canaã, em Goiânia, vão representar o Brasil no Mountain State Invitation, torneio de robótica na disputado na sede da universidade da Nasa, em West Virginia, nos Estados Unidos. O feito dos adolescentes que os levou a uma vaga na competição foi inventar um chiclete especialmente pensado para astronautas. Durante as pesquisa...