Cidades Estudantes goianos conquistam a medalha de prata na Copa do Mundo de Física Eles compuseram uma equipe com estudantes de São Paulo e encararam a disputa com concorrentes de mais de 30 países

Dois estudantes goianos do Ensino Médio ganharam, nesta segunda-feira (15), a medalha de prata na Copa do Mundo de Física. Vinícius Alcântara e Felipe Spirandeli compuseram, com outros alunos de São Paulo, a equipe que representou o Brasil no International Young Phisycists Tournament (IYPT). Participaram da competição, realizada na Polônia, times de 34 ...