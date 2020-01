Cidades Estudantes goianos comemoram aprovação no Sisu após agonia Resultado estava marcada para terça-feira (28), mas havia sido suspenso pela Justiça Federal em São Paulo por causa de erro em notas

Uma festa tomou conta do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (29). Dezenas de estudantes comemoram o resultado do Sistema Unificado de Seleção (Sisu), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na noite de ontem após liberação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Previsto para ser divulgado ontem, o resultado do processo seletivo esta...