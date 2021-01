Cidades Estudantes fazem segundo dia de provas do Enem neste domingo (24) Hoje serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza

Neste domingo (24) é realizada a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Antes da abertura dos portões, marcada para às 11h30, vários candidatos já aguardavam do lado de fora dos locais de prova. Patrícia Cardoso, de 21 anos, é uma delas. Ainda em dúvida se quer cursar psicologia ou pedagogia a jovem afirma que está com uma boa expectativa para a...