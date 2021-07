Os alunos do 2º e 3º anos do ensino médio das escolas estaduais de São Paulo terão uma aula a mais por dia a partir do próximo ano.

Atualmente, os estudantes dessas séries têm sete aulas por dia. A ampliação será para o turno diário e progressiva. A partir de 2022, o 2º ano do ensino médio passará a ter 8 aulas diárias. E em 2023, para o 3º ano.

O governo João Doria (PSDB) aposta na ampliação do tempo dos alunos em sala de aula para mitigar os prejuízos de aprendizagem durante a pandemia.

A ampliação das aulas faz parte do novo currículo do ensino médio no estado, que começou a ser implementado neste ano para mais de 460 mil alunos matriculados na 1ª série dessa etapa.

A reforma do ensino médio foi aprovada em 2017, no governo Michel Temer (MDB), para todo o país, com a previsão de flexibilizar a formação do aluno. A gestão Jair Bolsonaro (sem partido) definiu que a implementação total do novo modelo deve ocorrer até 2024.