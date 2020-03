Cidades Estudantes devem ficar em casa a partir de hoje; veja adesão de instituições Atividades devem ser interrompidas a partir desta segunda-feira (16), com tolerância até quarta-feira, em toda a rede de ensino, incluindo escolas particulares e universidades, exceto estudantes da área da saúde, que vão se capacitar para auxiliar no combate ao novo coronavírus

Todas as instituições de ensino, públicas e privadas, de Goiás devem ter as aulas suspensas a partir de hoje ou no máximo até a próxima quarta-feira (18), inicialmente por 15 dias. Esta é a determinação da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) publicada na tarde de ontem, como mais uma medida para conter o avanço do coronavírus (Covid-19) em Goiás. A nota t...