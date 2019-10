Cidades Estudantes devem ficar atentos aos desvios no trânsito de Goiânia Locais de prova têm vias de acesso bloqueadas em função de obras na capital

O estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Goiânia, no próximo domingo (3), deverão levar em conta um fator a mais para garantir o sucesso na prova: o trânsito. Apesar de ser um dia com menor número de veículos nas ruas, por conta das obras em diversos pontos da capital, com interdições e desvios em importantes vias, o ideal é conferir o trajeto com a...