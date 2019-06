Cidades Estudantes de Jataí fazem vaquinha para viagem à olimpíada Grupo de 13 alunos do Colégio Militar Nestório Ribeiro, em Jataí, corre contra o tempo para conseguir R$ 210 mil e participar de competição internacional em Taiwan, em agosto

Professores e pais de 13 estudantes do 6º ano do ensino fundamental à 2ª série do ensino médio do Colégio Militar Nestório Ribeiro, de Jataí, estão em campanha para arrecadar R$ 210 mil para que o grupo possa participar da etapa internacional da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, em Taiwan, na China, entre os dias 2 e 6 de agosto deste ano. Após ...