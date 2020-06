Começa neste sábado (20), o período de inscrições para alunos de baixa renda que cursem o nono ano do ensino fundamental para concorrerem à bolsa de estudos durante o ensino médio. O programa do Instituo Ser Tão Grande oferece, também, aulas de inglês, aulas de reforço e mentorias.

A oportunidade é oferecida a todos os estudantes do Estado de Goiás e as inscrições e o processo seletivo são gratuitos. Para participar, os interessados devem acessar o portal do instituto. Os jovens talentos selecionados terão acesso à bolsa educacional multidisciplinar durante todo o ensino médio, além de inserção em programas de desenvolvimento pessoal e orientação profissional até o ingresso na universidade.

Além de estarem cursando o nono ano, os estudantes interessados devem ser de baixa renda e ter entre 12 e 15 anos de idade. O programa exige, também, alta performance escolar e “vontade de contribuir para um mundo melhor”.

Concurso

O processo seletivo é feito em cinco etapas. Há critérios de desempenho acadêmico, socioeconômico e de habilidades socioemocionais. O estudante precisa cadastrar-se no site a partir de 20 de junho e passar por teste on-line (11/10), entrevista on-line (25/10), prova presencial (14/11) e entrevista presencial, juntamente com a família (12/12).

O Instituto Ser Tão Grande é uma organização sem fins lucrativos, que atua no acesso ao ensino médio em escolas particulares de Goiânia por meio de bolsas integrais ou para aqueles que querem continuar na escola pública, mas com financiamento para cursos extras.

Todos os selecionados têm acesso a aulas específicas de inglês e redação. Este é o segundo processo seletivo realizado pelo instituto. A seleção realizada em 2019 (o período de inscrições foi de 12 de agosto a 29 de setembro) recebeu 134 inscrições de alunos de baixa renda que estavam concluindo o nono ano do ensino fundamental em escola pública.

“Sabe-se que 90% da nota do Enem é influenciada por fatores econômicos e culturais. Muitas oportunidades no Brasil e em Goiás nascem no berço, por pura seleção biológica aleatória. Nós queremos quebrar esse ciclo”, explica Ismael Cavalcante, um dos fundadores do instituto.

A iniciativa é financiada por doadores e 100% do que é adquirido é revertido em financiamento de estudo para os alunos selecionados.