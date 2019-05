Cidades Estudantes de docência têm renda menor no Brasil, aponta Unesco Constatação aparece em livro sobre os desafios na formação dos professores feito pela organização em parceria com a Fundação Carlos Chagas

O aumento da demanda por docentes com curso superior impulsionou os candidatos a professores no País a buscarem essa capacitação em cursos mais rápidos ou em programas de formação de docentes simplificados. Eles têm procurado também o ensino à distância, sem forte regulação e monitoramento. Os dados estão na publicação Professores do Brasil: novos cenários de formação, qu...