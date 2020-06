Cidades Estudantes da rede estadual de Goiás receberão duas parcelas do Auxílio Alimentação nesta terça Cada um dos 109 mil beneficiados vai receber R$ 150,00

O governo de Goiás anunciou que vai liberar nesta terça-feira (30) duas parcelas do Auxílio Almentação para estudantes da rede estadual. Ao todo, cada um dos 109 mil beneficiados vai receber R$ 150,00. As liberações que serão feitas nesta terça correspondem à quinta e à sexta parcelas do Auxílio Alimentação, referentes à última quinzena de maio e à primeira quinze...