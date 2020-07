Cidades Estudantes da rede estadual de Goiás recebem mais uma parcela do auxílio alimentação O valor corresponde a R$ 75,00 e contempla beneficiários do programa Bolsa Família

Está disponível para saque, nesta segunda-feira (20), a sétima parcela do auxílio alimentação para estudantes da rede pública estadual de ensino de Goiás. O valor corresponde a R$ 75,00 e contempla beneficiários do programa Bolsa Família. Segundo informações do governo de Goiás, mais de 109 mil estudantes serão beneficiados pelo programa criado no início de abril....