Alunos da Universidade Federal de Goiás (UFG) criam vaquinha para arrecadar fundos e antecipar a abertura do novo Hospital das Clínicas (HC) e combater a Covid-19. A ideia saiu do Centro Acadêmico XXI de Abril da Faculdade de Medicina (Caxxia) e tem como meta R$ 5 milhões, valor necessário para possibilitar a criação de cerca de 600 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

Ítalo Santiago, membro do Caxxia, disse à reportagem que o apoio financeiro ajudará no tratamento durante a pandemia e servirá também para a ampliação de leitos em Goiás a longo prazo. Ele ressalta a importância da campanha: “o HC é o 3º hospital referência no tratamento de Covid-19 em âmbito estadual e apesar de possuirmos uma estrutura quase pronta do novo HC, ele ainda não pode ser usado por conta da falta de materiais e insumos, principalmente para a abertura das UTIs”.

Até a publicação desta reportagem, a campanha arrecadou R$ 27.325,00. Professores, alunos e a comunidade compartilham a ação que já ganhou notoriedade até de famosos como a cantora Marília Mendonça, que postou em seu Instagram. O Reitor da UFG, Edward Madureira, também se posicionou pelas redes sociais: “É bem vinda a iniciativa dos estudantes e estamos cuidando de todos detalhes jurídicos para que essa vaquinha digital aconteça da melhor forma possível”.

O reitor aponta ainda: “Os estudantes têm uma meta ambiciosa de arrecadar 5 milhões de reais, que junto com aqueles 15 milhões de reais da bancada, e mais 1 milhão de reais que chegou da Justiça Federal cumpre uma parte do que a gente precisa de equipamentos para o HC”.

As doações são feitas exclusivamente pelo site da campanha (http://vaka.me/974516) e além de doação em dinheiro, o projeto também recebe donativos da área médica (luvas, máscaras e antissépticos) que serão usados no tratamento dos pacientes goianos com o novo coronavírus. Para isso, basta entrar em contato pelo e-mail ufgcaxxia@gmail.com.