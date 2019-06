Cidades Estudante universitário de 18 anos desaparecido viajou para Goiânia Jovem é aluno da UnB. Família pede ajuda e disse que ele procurou passagens para a capital goiana antes de sumir

O estudante universitário Noel Lino Lima, de 18 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (18), quando disse aos familiares que iria para a Universidade de Brasília (UnB), onde cursa administração, mas não retornou para casa. As investigações da Delegacia de Repressão a Sequestros (DRS) seguiram uma pista de uma amiga dos familiares, que encontrou no com...