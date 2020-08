Cidades Estudante universitária é achada morta e com a porta do quarto trancada após incêndio em Luziânia Real causa da morte ainda é desconhecida, mas vizinha relatou aos policiais que escutou um grito seguido de uma explosão

A estudante universitária Yolanda Mile Rocha Santana, de 21 anos, foi encontrada morta carbonizada na noite desta terça-feira (11) dentro do quarto, que estava com a porta trancada, no apartamento onde morava sozinha no Setor Jardim do Ingá, em Luziânia, cidade do Entorno do Distrito Federal. As informações são do site G1 Goiás. Quem apura o caso é o Grupo de Inv...