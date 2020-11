Cidades Estudante relata dificuldade para denunciar racismo em Goiânia Jovem que disse ter sido vítima de racismo em bar conta que encontrou obstáculos para abrir boletim de ocorrência na delegacia

A estudante de pedagogia e vendedora, Sarah Silva, de 20 anos, que denunciou ter sofrido racismo no Buteko do Chaguinha, no Jardim América, em Goiânia, relata que teve dificuldades para conseguir fazer um boletim de ocorrência presencial. Ela agendou um horário em uma delegacia, mas quando compareceu, o local estava fechado. Além disso, servidores da Central de Flagrantes t...