Cidades Estudante de odontologia morre em acidente na BR-060, em Rio Verde Universitário perdeu o controle da direção do carro, despencou do viaduto e morreu no local

Um estudante de odontologia de 19 anos morreu, na noite deste sábado (14), após um acidente na BR-060, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem seguia pela BR-452 conduzindo um Toyota Etios, quando tentou acessar a BR 060, no viaduto que liga as duas rodovias, e perdeu o controle da direção. O carro despencou do viaduto, caiu na pista c...