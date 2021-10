Cidades Estudante de direito que matou homem por motivo passional vai a júri popular nesta quinta-feira Fernando Alves é acusado de matar Roberto César dos Santos Freitas, em 6 de janeiro de 2018, no Conjunto Habitacional Aruanã I, em Goiânia. A vítima, na época, se relacionava com a ex-namorada do acusado

O estudante de direito Fernando Alves Pimentel, conhecido como “Nandinho”, vai a júri popular nesta quinta-feira (14), às 8h30, em sessão realizada no Fórum Cível, no Jardim Goiás. Fernando é acusado de matar Roberto César dos Santos Freitas em 6 de janeiro de 2018, no Conjunto Habitacional Aruanã I, em Goiânia. A vítima, na época, se relacionava com a ex-namorada do r...