Cidades Estudante de Direito de Anápolis é presa por extorquir homens em R$ 40 mil para não divulgar nudes Mulher de 23 anos se passava por acompanhante em sites de relacionamento e ameaçava divulgar conversa para companheiras

Uma jovem de 23 anos, estudante de Direito no município de Anápolis foi presa na última quinta-feira (29), suspeita de extorquir usuários de sites de relacionamento. A prisão ocorreu pela Operação Sextorsión, desencadeada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) do Distrito Federal, com apoio da Delegacia de Anápolis. A estudante cobraria em torno d...