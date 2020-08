Cidades Estudante de Direito acolhe égua atropelada em Goiânia e a leva para tratamento de fratura Custo estimado deve ser de cerca de R$ 8 mil e, por não ter condições, rapaz que acolheu o animal vai lançar uma vaquinha on-line para arrecadar dinheiro para custear tratamento

O estudante de Direito Marco Berquó resgatou a égua que foi atropelada nesta manhã, no Setor Campinas, em Goiânia. Ele disse que se sensibilizou com a história do animal, que deveria passar por eutanásia depois de que sua fratura foi avaliada e considerada muito grave. Berquó disse que um amigo profissional disse que o tratamento seria possível, mas que poderia ter c...