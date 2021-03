Cidades Estudante de 20 anos morre vítima Covid-19 enquanto aguardava vaga de UTI em Luziânia A SES informou que o pedido para internação de Tauanna Francisco do Carmo foi inserido no sistema do Complexo Regulador Estadual na tarde de domingo pela UPA de Luziânia, mas a paciente não resistiu

A estudante Tauanna Francisco do Carmo, de 20 anos, morreu na última segunda-feira (22), vítima de Covid-19, enquanto aguardava um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, a paciente recebia assistência em leitos que não são exclusivos para coronavírus, mas não resistiu. Em nota, ...