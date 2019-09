Cidades Estudante de 11 anos é baleada no Morro da Mineira, no Rio Ainda não há informações sobre possíveis autores do disparo

Uma menina de 11 anos foi baleada quando voltava da escola, no morro da Mineira, no Catumbi, região central do Rio, no início da tarde desta terça-feira, 24. Atingida numa das pernas, Vitória Ferreira da Costa, foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, que também fica na região central. Segundo a secretaria municipal de Saúde, às 17h45, o estado da menina era “estável”. A...