Cidades Estudante da UFG é estuprado e agredido em Goiânia após Parada LGBTQI+ Caso aconteceu no domingo (8) e denúncia está sendo formalizada nesta quarta-feira (1º) DP

Um estudante da Universidade Federal de Goiás (UFG) de 30 anos foi estuprado e agredido fisicamente no último domingo (8), no Centro de Goiás, enquanto ia embora da 24ª Parada LGBTQI+ da capital. Vinícius Rafael, conhecido como Sharmila, que mora na Casa do Estudante da Universidade, passava pela Rua 19, próximo à Justiça Federal, quando foi violentado e também agredido. O...