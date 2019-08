Cidades Estudante é morta em Cristalina por não querer namoro Estudante de 15 anos de idade foi estuprada, esfaqueada e assassinada por rapaz de 17 anos que não aceitou recusa de relacionamento por parte dela. Autor confesso está preso

A estudante Amanda dos Santos Silva, de 15 anos, morreu após ser estuprada, esfaqueada pelo vizinho, de 17, em Mansões Marajó, distrito de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF), na última sexta-feira. A morte da jovem foi motivada após sua recusa para namorar o suspeito, que morava no mesmo lote, segundo informações do delegado responsável pelo caso, Fabiano M...