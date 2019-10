Cidades Estudante é esfaqueado por colega dentro de universidade federal A vítima, identificada como Pedro Henrique de Souza, 18 anos, foi atingida no pescoço, boca e ombro e recebeu os primeiros socorros ainda no lo

Um estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi esfaqueado, na tarde desta quarta-feira, 2, dentro do câmpus universitário, nas proximidades do Centro de Educação (CE). A agressão, de acordo com informações da própria universidade, foi cometida por um outro aluno do mesmo curso. A vítima, identificada como Pedro Henrique de Souza, 1...