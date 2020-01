Cidades Estrutura falha de Segurança Pública e alto índice de estupro preocupam Cavalcante Em 2019, foram registrados 20 casos de estupro de vulnerável. Representantes de organizações do município estiveram na SSP-GO para pedir apoio

A estrutura falha da Segurança Pública e o alto índice de estupros em Cavalcante (GO) motivaram representantes de organizações do município a pedir audiência com o secretário de Segurança Pública Rodney Miranda, o que aconteceu na última segunda-feira (20). Só no ano passado, foram 20 registros de estupro de vulnerável na cidade com 9.709 mil habitantes. De 2017 a ago...