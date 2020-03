Distante dos hospitais que vão concentrar leitos para pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) em estágio de saúde mais grave, Porangatu é referência em atendimento médico para 13 município do Norte de Goiás, além de atender cidades do Sul do Tocantins. Apesar de ser a maior cidade da região, possui apenas dois leitos de Unidade de Terapia Semi-Intensiva e uma ambulância equipada com respirador para levar o paciente grave até Goiânia, 434 km de distância.

Este cenário preocupa a secretária de saúde municipal de Porangatu, a dentista Carla Marques de Oliveira Fernandes. “Os pacientes graves vão ser todos transportados por esta ambulância. É a única unidade avançada para as 13 cidades. É um fato bem crítico esta distância até a capital”, lamenta.

Segundo a secretária, com o fluxo normal de pacientes, às vezes são feitas parcerias com cidades próximas como Ceres e Uruaçu para transportar o paciente. No entanto, isso pode não se repetir se essas cidades também tiverem seus pacientes graves com coronavírus. “Dependendo do tamanho da epidemia é cada um por si e Deus por todos. Vai ser um desafio para a rede que só centralizou UTI”, avalia.

Para se preparar para a chegada do coronavírus, Carla adiantou a compra de todas as cerca de 6 mil máscaras cirúrgicas que abasteceriam a cidade durante um ano. Agora, ela tenta adquirir novas máscaras, mas há dificuldade de encontrar por conta da procura. Também houve reforço na compra de álcool em gel e sabonete líquido. O município está apto para fazer a coleta para o exame e atender os casos sem gravidade, que são a maioria estatisticamente.

“A gente lamenta não ter sido finalizado o hospital estadual de Uruaçu, vai fazer uma falta enorme em um momento de crise como este”, diz a secretária. As obras do Hospital Geral e Maternidade de Uruaçu (Hemu) foram retomadas no governo Ronaldo Caiado (DEM), mas não ficaram concluídas ainda.

A falta do hospital também é alvo de crítica do secretário de Saúde de Uruaçu, Josimar Nogueira. “Regiões afastadas não ter suporte adequado pela distância. Falta a regionalização do serviço”, diz.

Com a confirmação de três casos de coronavírus, Goiás entra no nível 1 de resposta ao vírus. O Plano de Contingência elaborado por técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) prevê 110 leitos de UTI isolados e exclusivos para pacientes infectados, distribuídos em 11 hospitais de Aparecida de Goiânia, Santa Helena de Goiás, Anápolis, Nerópolis, Morrinhos, Catalão e Rio Verde. Todas unidades de saúde distantes da região Norte.

O problema da distância para o tratamento de pacientes em estado de Saúde mais grave não é exclusividade da região Norte. O município de Campos Belos de Goiás fica no extremo Nordeste de Goiás, 600 km de Goiânia, fazendo divisa com os Estados da Bahia e Tocantins. A cidade tem uma sala de estabilização com quatro respiradores, mas atende diversos municípios de Goiás e do Sul do Tocantins que não possuem UPA, segundo o secretário municipal de Saúde, Guilherme Davi.

Procurada pela reportagem para saber sobre a situação dos municípios para combater o coronavírus, a presidente do Consellho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems-GO), Verônica Savatin, informou que os municípios estão sendo orientados através das Regionais de Saúde e seguindo o Plano de Contingência do Estado.

“Não existe diferença entre capital e interior neste sentido de enfrentamento. Seguindo as orientações da SES, cada gestor organiza sua equipe, que está trabalhando com o objetivo de divulgar medidas de prevenção”, resumiu a presidente, que também é secretária de Saúde de Chapadão do Céu.

Questionado na última quinta-feira (12) sobre os possíveis pacientes com coronavírus do interior, Caiado disse que os médicos estão bem capacitados para fazer o diagnóstico e, caso necessário há ambulâncias com respiradores para levá-los até a capital.

Fake News

A quantidade de notícias falsas e boatos sobre o coronavírus que se espalhavam por Uruaçu eram tão grandes, que o secretário municipal de Saúde, Josimar Nogueira, decidiu criar um grupo de informações oficiais para poder desmenti-las.

Batizado de Rede Colaborativa de Informação, fazem parte do grupo pessoas com cargos de destaque na cidade que podem repassar as informações corretas para outros grupos com muitas pessoas, como coordenadores de escolas.

“Chega conversa de paciente na faculdade que chegou contaminado, que vai ter que fechar escola, que a professora tal chegou de outro país doente. Às vezes a pessoa nem existe”, descreve Nogueira.

Boatos são combatidos

A disseminação de boatos sobre o novo coronavírus (Covid-19) é um desafio para os gestores municipais. Durante esta sexta-feira (13) houve alvoroço nos grupos de WhatsApp em Santa Helena de Goiás. A notícia falsa dizia que uma pessoa da cidade estava contaminada e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) teve de ser fechada por profissionais uniformizados com máscara e equipamento de proteção estilo filme de hollywood.



A situação teve de ser desmentida por nota da Prefeitura. Na verdade, segundo a secretária municipal de Saúde, Letícia Rosa, uma moradora da zona rural de Turvânia procurou a UPA de Santa Helena porque ficou preocupada, já que tinha feito um exame recentemente com a médica de Rio Verde, de 61 anos, infectada por coronavírus depois de voltar de uma viagem da Espanha. No entanto, a moradora não tinha sintomas e pôde voltar para casa.

Rio e SP têm circulação de vírus. Casos sobem para 98

Um balanço do Ministério da Saúde mostra que subiu para 98 o número de casos confirmados do novo coronavírus Sars-CoV-2 no Brasil. Até esta quinta (13), eram 77 casos. Segundo o ministério, também já há registro de transmissão sustentada do vírus em duas capitais: São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados devem ser detalhados na tarde desta sexta-feira (13).

Com a atualização dos números, já são 13 estados com casos confirmados. O maior número ocorre em São Paulo, com 56 registros. Em seguida, estão Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Goiás (3), Santa Catarina (2), Bahia (2), Minas Gerais (2), Pernambuco (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1), Rio Grande do Norte (1) e Distrito Federal (2).

Em São Paulo, a confirmação da doença em um casal fora da capital paulista e sem contato com pacientes com exame confirmado mostra que já há transmissão sustentada do vírus, informou nesta quinta o coordenador do comitê de emergência do estado, David Uip.

Em outras regiões, autoridades já se preparam para um forte aumento nos registros nos próximos dias. Segundo o ministério, o número de casos pode ser maior, já que mais estados podem ainda atualizar registros no sistema. Só no Hospital Israelita Albert Einstein foram confirmados 98 casos (nem todos já notificados pelo ministério).

Ao menos 1.485 pacientes atendidos aguardam resultado de exames. Outros 1.344 tiveram o diagnóstico descartado para a Covid-19.

O avanço do vírus em diferentes países fez a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar que a situação já representa uma pandemia. Até então, entravam na análise para o coronavírus casos de pacientes com febre e outros sintomas -como tosse e dificuldade para respirar- e histórico de viagens a países da América do Norte, Ásia e Europa, além de Austrália, Argélia e Equador. Agora, a orientação prevê que sejam analisados todos os casos de pacientes com sintomas e histórico de viagem internacional. (Folhapress)



Governo prepara medida para facilitar quarentena compulsória

O Ministério da Justiça publicará na semana que vem medidas para prevenir a expansão do coronavírus no país e facilitar o tratamento de doentes. Uma portaria, a ser assinada pelo ministro Sergio Moro, prevê a internação e a quarentena compulsórias de pessoas que se recusarem a fazer exames e a cumprir recomendações médicas.

O texto está sendo discutido pelo gabinete de Moro com a consultoria jurídica do ministério, que deverão finalizá-lo na segunda (16). Ele dispensará a necessidade de autorização judicial para que essas providências sejam tomadas pelas autoridades.

A Lei 13.979, aprovada em fevereiro deste ano, prevê a quarentena e o isolamento como medidas para conter a doença no Brasil. A portaria regulamentará e trará detalhes sobre a forma como eles serão aplicados.

Caso de resistência às medidas necessárias ao diagnóstico e ao tratamento já foi registrado no país. No Distrito Federal, a Justiça determinou que um homem com suspeita de coronavírus fizesse o exame e aguardasse o resultado em isolamento domiciliar. O pedido foi feito pelo governo local.

O teste deu positivo.

O paciente é companheiro da primeira pessoa diagnosticada com a doença em Brasília, uma mulher que está internada em estado grave.

A portaria que está sendo preparada pelo Ministério da Justiça daria agilidade ao estado no enfrentamento a situações como essa. (Folhapress)