Estrutura de ferro do Terminal Padre Pelágio desaba e duas pessoas ficam feridas em Goiânia

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira (28) após uma estrutura de ferro do Terminal Padre Pelágio, no Bairro Ipiranga, desabar. O acidente aconteceu 12h54 e câmeras de segurança registraram o momento em que um caminhão colidiu contra as barras. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as duas vítimas foram atendidas. Uma delas, encaminhada para o Hospital E...