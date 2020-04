Para ter capacidade de atender a uma possível demanda durante a pandemia do novo coronavírus, o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) providenciou a montagem de uma estrutura externa para a triagem de pacientes. A medida foi adotada antes mesmo de a unidade ser considerada apta para esse perfil de atendimento. Segundo o Hugo, a gestão optou por se antecipar à situação.

No espaço, foi montada uma tenda em que será feito o primeiro atendimento. “Nós faremos esse atendimento aqui, externo, para proteção dos pacientes, que serão atendidos de forma individual aqui, antes da entrada para o hospital”, explicou a chefe da Ouvidoria do Hugo, Ariana Leonel.

De acordo com o Hugo, a ação foi realizada por meio de uma parceria as empresas privadas AudioMix e Tendas El Shaddai, que financiaram a estrutura e a mão de obra da montagem. “O valor que seria usado para pagar esta montagem e a instalação da tenda pelo período de até três meses, como poderá ficar, se for necessário, será todo revestido em atendimento de excelência, sem nenhum prejuízo para nossos pacientes”, afirmou Ariana.