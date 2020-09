Cidades Estresse nas ambulâncias Com a Covid-19, demanda de trabalho aumenta e rotina se torna ainda mais cansativa para motoristas. Sindicato reclama de falta de EPIs e de descaso das prefeituras

Desde o início da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), a rotina de trabalho dos motoristas de ambulância, em especial no interior do Estado, se tornou mais intensa e estressante. Em meio a plantões de, normalmente, 24 horas de trabalho e 48 de descanso, esses profissionais têm enfrentado desafios como cansaço, rodovias em más condições e, de acordo com o Sindicato Dos...