Cidades Estresse da quarentena causa aumento em casos de dente quebrado Manifestação física de fenômenos psíquicos pode levar a problemas bucais graves

"A pandemia do coronavírus quebrou meu dente." Mas como um vírus que se espalha pelo ar e pode levar complicações respiratórios se relaciona a problemas odontológicos? De acordo com especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo, houve um aumento evidente nos casos de dentes quebrados durante a quarentena, embora não exista um levantamento consolidado. As ocorrências...