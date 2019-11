Cidades Estouro em transformador deixa semáforos desligados no bairro Campinas, em Goiânia Equipamento está instalado na Avenida Sergipe com a Rua José Hermano

Atualizada às 10h55. Os semáforos do bairro de Campinas, em Goiânia, estão desligados, na manhã desta quinta-feira (21), por conta de um transformador da Avenida Sergipe com a Rua José Hermano, que explodiu. Segundo leitores, devido a detonação a região está sem o fornecimento de energia elétrica. A falta do serviço deixa toda a Avenida 24 de Outubro cong...