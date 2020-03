Atualizado às 19h56

O professor de Tecnologia Fitofarmacêutica da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edemilson Cardoso da Conceição, está no Peru aproveitando a licença capacitação para aperfeiçoar o espanhol e buscar parcerias na Universidade de Cusco (UNSAAC). No entanto, viu o retorno, que estava previsto para este sábado (21), à beira de ser adiado. Isso porque o país vizinho interditou todos os aeroportos após decretar Estado de Emergência Sanitária no último domingo (15), em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Fomos surpreendidos”, disse ele, ao POPULAR. “Não tivemos nenhum preparo sobre o nosso regresso, pois a medida implicou no fechamento de todos os aeroportos do país e das fronteiras terrestres e marítimas. Ninguém entra e ninguém sai, incluindo os turistas”, contou.

Edemilson contou que na capital Lima, onde se encontra, está tudo parado e as ruas vazias. As pessoas só saem para necessidades básicas, como ir à farmácia, supermercado e afins. A preocupação do professor é em relação à permanência forçada no país. O Itamaraty informou que conseguiu a liberação dos brasileiros pelo governo peruano, mas o docente diz que há poucas informações a respeito.

“No período da tarde (desta terça-feira, 17), recebemos uma comunicação da Embaixada brasileira para preencher dois formulários, com dados pessoais e outros sobre passagens aéreas. Ainda estamos confusos”, explicou, mencionando que ainda não houve menção a data de retorno. “Estamos praticamente em ‘prisão domiciliar’ e sem informações.”

Ele conta, entretanto, que o tratamento com os turistas tem sido hostil. “Não há o mínimo respeito, parece que os inimigos são os estrangeiros. Não fomos avisados, nem preparados para a situação e hoje estamos em quarentena, com a maioria sem recursos financeiros para bancar despesas de hotel, alimentação”, relatou. Em uma nota escrita com o pedido de ajuda aos turistas brasileiros que estão na mesma situação, a situação também é relatada. “Parece que os inimigos são os estrangeiros, que trazem a enfermidade para cá. É impressionante!”, escreveu.

Preocupação

Edemilson disse que está no Peru desde o dia 18 de janeiro, quando o novo coronavírus ainda não havia se propagado para a América do Sul e, portanto, não havia como se preparar para esse tipo de medida agora. Ele conta que o retorno ao Brasil coincide com o fim da licença capacitação. Assim, com a permanência maior no exterior, perderia aulas que daria na graduação, pós-graduação e as orientações de pesquisa prevista. No entanto, a UFG suspendeu as aulas por 15 dias.

Questionado sobre suas expectativas, o docente disse que resta aguardar. “Estamos presos. Corpo e alma. Temos compromissos e família no Brasil. No País, posso ajudar o governo, pois sou farmacêutico. Posso contribuir muito ajudando a cuidar do nosso povo. Aqui, não podemos”, concluiu.

Retorno

O Itamaraty informou, nesta terça-feira (17), que conseguiu a liberação dos brasileiros pelo governo peruano. Contudo, Edemilson afirma que ainda não recebeu orientações sobre isso. O órgão informou que cerca de 3,7 mil turistas brasileiros foram identificados no país. Veja nota do Ministério das Relações Exteriores:

"A Embaixada do Brasil em Lima está acompanhando a delicada situação dos turistas brasileiros que estão tentando retornar ao Brasil após a decretação do estado de emergência por parte do Governo peruano em decorrência do COVID-19.

A Embaixada do Brasil em Lima realizou ontem e hoje gestões em alto nível junto às autoridades peruanas e logrou obter hoje autorização para a saída dos turistas brasileiros. No momento, estão sendo mantidas conversas com companhias aéreas, com vistas a mobilizá-las para viabilizar o rápido regresso dos brasileiros. Além disso, a Embaixada em Lima está solicitando às autoridades peruanas que atuem junto a associações de hotéis em Cusco para que assegurem a necessária hospedagem aos turistas brasileiros durante a estada no Peru.

De acordo com o serviço de migrações do governo peruano, há hoje 3.770 turistas brasileiros naquele país.