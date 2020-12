Cidades “Estou na expectativa”, diz goiana que mora nos EUA e aguarda para ser vacinada contra a Covid-19 Simone Mendes Rosa trabalha em asilo e tem contato direto com os residentes do local

Morando há três anos em Milford, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América (EUA), a goiana de Itapuranga Simone Mendes Rosa está na fila para se vacinar contra a Covid-19. Ela trabalha em um asilo em Natick e mantém contato direto com os idosos que residem na unidade. Simone explicou que no início desta semana, uma gerente do local conversou com todos ...